В 2025 году рост цен на элитное жилье в Сочи превысит показатели Дубая и Женевы

Прирост цен на элитную жилую недвижимость в Сочи в 2025 году может составить 5-7%. Это выше, чем аналогичные показатели Дубая, Нью-Йорка и Женевы. К таким прогнозам пришли аналитики NF Group, изучив ежегодное глобальное исследование The Wealth Report компании Knight Frank.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На первом месте по показателям роста цен на элитную недвижимость в текущем году находится Санкт-Петербург, где стоимость квадратного метра увеличится на 10–13%. В Москве прирост может составить 7–10%.

В прогнозах на 2024 год рост цен на «элитку» в Сочи предполагался на уровне 2%, однако по итогам года фактический показатель — 4,2%. По итогам 2024 года, средневзвешенная цена квадратного метра в сегменте элитной жилой недвижимости Москвы составила 1,95 млн руб., в Санкт-Петербурге — 790 тыс. руб., в Сочи — 2,1 млн руб.

«В Сочи ожидается сохранение положительной динамики цены на первичном рынке элитной жилой недвижимости. При этом учитывая, что показатель на конец декабря 2024 года практически достиг исторического максимума, обновление ценового рекорда в сегменте возможно уже в первой половине 2025 года. Изменение показателя будет сильно зависеть от того, в каких проектах начнутся продажи, от инфляционных ожиданий, валютных колебаний, а также от политической ситуации, драйвером интереса и соответственно роста цены может выступить отмена ограничений на авиасообщение с югом России»,— говорят аналитики NF Group.

Они отмечают, что в Дубае ожидается рост цен на элитную недвижимость в 2025 году на уровне 5%, в Нью-Йорке и Женеве — на 3%, в Париже, Лондоне и Сиднее — на 2,5%, 2% и 1% соответственно. В Майами, Гонконге и Сингапуре, цены, по прогнозам экспертов, останутся без изменений.

Дмитрий Михеенко