В доме на улице Салова накрыли наркоферму с 58 кустами каннабиса

Полиция Санкт-Петербурга нашла 58 кустов конопли в помещении дома 36 по улице Салова. По подозрению в производстве наркотиков задержали 51-летнего жителя Невского района, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

У правоохранителей были сведения о том, что подозреваемый арендовал площади для занятия незаконной деятельностью. При реализации мероприятий полицейские нашли там ферму с коноплей.

Помимо кустов, они изъяли различные приспособления и оборудование, использовавшиеся для культивации наркосодержащих растений. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двое кубинцев оказались в петербургском СИЗО за попытку сбыта наркотиков.

Татьяна Титаева