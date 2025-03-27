Минцифры предложило правила расчета сборов с доходов от интернет-рекламы

Минцифры России предложило механизм расчета отчислений 3% дохода за распространение рекламы в интернете. Согласно проекту постановления, отчисления должен выплачивать тот, кто заключил договор с рекламодателем. Соответствующие поправки к закону «О рекламе» вступят в силу 1 апреля.

Если договор с рекламодателем заключил рекламный агент, тогда сборы с дохода должен выплачивать он. Отчисления должны выплачиваться не позднее 5-го числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получен доход. Процедура взыскания начинается в случае неуплаты в течение десяти дней со дня получения уведомления. «При подготовке документа мы ориентировались на позицию отрасли. Также ее представители могут дополнительно высказать свои предложения в рамках общественного обсуждения документа»,— отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% дохода 26 декабря 2024 года. Он будет взиматься со всех ее распространителей в сети: СМИ, блогеров, операторов рекламных систем, а также посредников между ними и рекламодателями. Юристы видят риск «двойного сбора» — и с площадки, где размещается реклама, и с рекламного агента. Участники рынка считают, что это приведет к росту цен на рекламные интеграции и переносу размещений на ресурсы, выведенные из-под действия нового регулирования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбор дополнят выдачей».