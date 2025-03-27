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Коммерсантъ FM
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Счетная палата вчиталась в таксономию

Госаудиторы оценили эффективность мер поддержки движения к техносуверенитету

Счетная палата представила первый отчет о состоянии государственной поддержки технологического сектора. Госаудиторы пришли к выводу, что данные о мерах поддержки разрозненны, бизнес о них информирован недостаточно, получению льгот мешают недостатки нормативного регулирования и низкая бюджетная обеспеченность регионов. Получающие помощь предприятия показывают рост инвестиций, выручки и численности работников, но охват этими мерами для достижения масштабного эффекта недостаточен. На практике льготы в основном получают «крепкие» предприятия, которые в них часто не нуждаются, отметили в Счетной палате.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Счетная палата (СП) опубликовала отчет об оценке мер господдержки, направленных на привлечение инвестиций в приоритетные проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики в 2023–2024 годах. Всего госаудиторы насчитали 122 вида такой помощи.

Общий вывод: получающие ее предприятия показывают рост инвестиций, выручки и численности работников, но охват этими мерами недостаточен для достижения значимого эффекта в масштабах страны.

Среди проблем: невысокая степень доступности помощи для большинства предприятий, недостаток информации о ней и отсутствие единого реестра имеющихся мер.

СП проанализировала таксономию проектов — инструмент для оценки их важности для экономики. Поясним, что соответствие таксономии в том числе открывает предприятиям доступ к льготным кредитам. Палата отметила несоответствие наименований товаров в таксономии кодам общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), из-за этого часть компаний теряет доступ к льготам. Отмечено, что, хотя о механизме таксономии осведомлены 57% опрошенных предприятий, воспользовались им лишь 2,5%. В Минэкономики, впрочем, комментируя выводы СП, отметили усиление роли таксономии в деле стимулирования инвестиций. По словам первого замминистра Максима Колесникова, если в начале 2024 года реализовывалось 12 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики на сумму 264 млрд руб., то в 2025-м — 47 на 3,36 трлн руб.

Детально Счетная палата оценила четыре наиболее масштабные меры поддержки предприятий.

Это программы Фонда развития промышленности «Проекты развития» и «Комплектующие изделия», кластерная инвестиционная платформа и промышленная ипотека. Всего по ним реализовано 1462 проекта, большей частью — в сфере обрабатывающих производств (1213 проектов). При этом доля поддержанных предприятий составляет лишь полпроцента от их общего количества в этой отрасли. Это указывает на «ограниченную вовлеченность предприятий в процесс получения мер поддержки… даже в отраслях обрабатывающих производств, где данные меры активно внедряются», делают вывод госаудиторы.

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Среди барьеров, мешающих масштабированию помощи, они называют недостатки нормативно-правового регулирования: до сих пор нет методик оценки уровня развития сквозных технологий и технологического суверенитета, действующие нормативные правовые акты (ГОСТы, положения министерств и ведомств) в ряде случаев устарели и препятствуют внедрению предприятием новых технологий.

Другая проблема — неадекватные критерии доступности к льготам при ограниченности объемов поддержки. Опросы в отраслях показали, что лимит финансовых средств регионов ограничен, средств на всех желающих не хватает, но при этом поддержка оказывается в основном «крепким» предприятиям. Это преимущественно средние и крупные компании со стабильным финансовым положением: по мнению СП, в отдельных случаях они не нуждаются в господдержке. Предприятия «возрастом» до трех лет по большей части вовсе не получают помощь: банки видят в них высокорискованных контрагентов. Сами предприятия, как следует из опросов, также опасаются пользоваться поддержкой, поскольку ответственность за нарушение сроков представления отчетности по ней не регламентирована.

Венера Петрова, Диана Галиева

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