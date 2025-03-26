Машинам требуют место

Ульяновский областной суд приступил к рассмотрению иска жителей Ульяновска к региональному минимущества и министру имущественных отношений и архитектуры Михаилу Додину о незаконности региональных норм градостроительного проектирования (РНГП) в части особенностей применения коэффициента парковочных мест для автомобилей около многоквартирных домов (МКД). Истцы заявляют, что РНГП противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ и имеет коррупциогенный характер. Это уже не первый иск по парковочным местам. Истцы отмечают, что Ульяновск в связи с точечной застройкой задыхается от невозможности размещать автомобили рядом с новыми МКД. Минимущества с требованиями истцов не согласно, но ситуацию не комментирует. Эксперты считают требования справедливыми, но не уверены, что иск будет удовлетворен в первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истцы считают, что действующие региональные нормативы установлены в интересах застройщиков, а не горожан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Истцы считают, что действующие региональные нормативы установлены в интересах застройщиков, а не горожан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В минувший понедельник в Ульяновском областном суде состоялось предварительное заседание по иску жителей Ульяновска к региональному минимущества и архитектуры и министру имущественных отношений и архитектуры Михаилу Додину. Истцы — Константин Сосин (инженер-строитель, проектировщик), а также Елена Абрамова и Андрей Семенович — просят суд признать недействующим приказ минимущества от сентября 2022 года (№229-пр), которым были внесены изменения в РНГП в части установления требований к проектной строительной документации по машино-местам на участках около МКД.

Истцы считают «неадекватным, не отвечающим реалиям времени и явно заниженным» коэффициент расчета количества машино-мест под парковку автомобилей жильцов, «который ухудшает комфорт, благоустроенность и качество жизни». Они отмечают, что, согласно РНГП, для стандартного жилья устанавливается коэффициент 0,4 машино-места на квартиру, но при этом оговаривается, что в случае реализации мероприятий по комплексному развитию территорий (КРТ) «депустимо применять коэффициент 0,27. Истцы считают это примечание «полностью незаконным», отмечая, что «параметр 0,27 возник по невыясненным и незаконным мотивам ответчиков», «не обоснован какими-либо нормативами РФ», «что порождает правовую неопределенность и, соответственно, его незаконность». При этом, отмечают они, Градостроительным кодексом (ГрК) определяется, что КРТ — это совокупность мероприятий, «направленных на создание благоприятных условий проживания граждан», «а не на ухудшение условий». Между тем, отмечается в иске, предлагаемый коэффициент 0,27 в 4,4 раза занижен относительно норматива свода правил «Градостроительство» (СП 42.13330.2016). «Ответчики, видимо, считают, что Ульяновск это не крупный город, а вымирающая деревня»,— отмечают истцы. Они также считают «полностью незаконным» и другой пункт РНГП, которым даже для коэффициента 0,4 машино-места на квартиру оговариваются дополнительные условия, когда в границах земельного участка МКД разрешается размещать только 60% машино-мест, а остальные 40% — «в границах жилого квартала, микрорайона, района и на прилегающих производственных территориях», таким образом, коэффициент 0,4 превращается в еще меньший — 0,24. «Где будут размещаться остальные автомобили? Вдоль узких дорог без тротуаров, как это часто бывает в частном секторе?» — задаются вопросом заявители. Они настаивают на том, что ГрК однозначно определяет, что «проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации в границах земельного участка», а это, по их мнению, должно означать, что все 100% машино-мест должны располагаться на этом участке. В иске также отмечается, что заниженные нормативы с расплывчатыми формулировками имеют «коррупциогенный характер».

Представитель минимущества в своем отзыве и на предварительном судебном заседании с требованиями истцов не согласился и просил в иске отказать, отмечая, что установленные нормативы «не противоречат законодательству», которое позволяет устанавливать их «с учетом местных особенностей». Константин Сосин в беседе с «Ъ» задался вопросом, почему при точечной застройке на выгодных, но небольших земельных участках в центре города власти «устанавливают привилегии для застройщиков в ущерб жителям города».

Получить комментарии минимущества и министра не удалось — руководитель департамента градостроительства и архитектуры Софья Тюрина, а также министр Михаил Додин по своим телефонам были в среду для комментариев недоступны. На запрос «Ъ» министерство не ответило.

В конце февраля Константин Сосин и Елена Абрамова уже добились в суде признания недействующими правил землепользования и застройки Ульяновска в части применения в городе коэффициента 0,27 машино-места на одну квартиру.

Как ранее сообщал «Ъ», в апреле прошлого года генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете федерации, отмечал, что по поручению президента РФ прокуроры проверили регионы и выяснили, что с большинстве субъектов РФ вопросы с машино-местами «не урегулированы», «прокуроры выявили отсутствие организованного парковочного пространства в жилых массивах и множественные случаи уклонения застройщиков жилья от отведения машино-мест». Он также рекомендовал правительству установить на федеральном уровне «специальные нормативы» по машино-местам.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев, занимающийся вопросами защиты интересов граждан и компаний в вопросах градостроительства, считает, что сами по себе требования ульяновцев «вполне справедливы», и даже коэффициент 0,4 далеко не отражает реальную потребность в машино-местах, поскольку, как правило, квартиры в МКД покупают молодые семьи среднего класса, чаще — с детьми, «и у них уже по два автомобиля, потому что супруг едет на работу, а супруга везет детей в детсад или школу». Сомнения истцов в законности размещения 40% машино-мест «где-то за пределами участка», по его мнению, «перспективны», поскольку норма «переписана регионом с подмосковных нормативов, но не полностью», а там указывается условие наличия поблизости здания многоуровневой парковки, «с этим важно работать, в этом плане иск очень полезен для Ульяновской области». Претензии по коэффициенту 0,27 для КРТ, по мнению юриста, преждевременны, поскольку сначала надо добиться решения суда по размещению машино-мест за пределами участка. В целом, считает эксперт, иск может быть удовлетворен хотя бы частично, но, вероятно, не в первой инстанции.

Сергей Титов, Ульяновск