Безмашинное место

Жители Ульяновска, протестующие против точечной застройки, выиграли суд, доказав, что правила землепользования и застройки областного центра (ПЗЗ) в части коэффициента обязательного наличия мест для парковки автотранспорта около многоквартирных домов (МКД) незаконны. Суд удовлетворил их иск к мэрии Ульяновска и региональному минимущества, признав ПЗЗ в этой части недействительными с момента вступления в силу решения суда. Ответчики с иском были не согласны. Будут ли они обжаловать решение суда, неизвестно — «Ъ» на запросы комментариев от них не получил. Эксперты считают, что требования ПЗЗ по парковочным местам для автомобилей были незаконными изначально, и истцам есть смысл требовать в апелляционной инстанции отмены ПЗЗ с момента их принятия, что поможет защитить интересы граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истцы заявляли, что заниженные нормативы по парковочным местам позволяли застройщикам возводить МКД на недопустимо малых земельных участках

Фото: Елена Абрамова Истцы заявляли, что заниженные нормативы по парковочным местам позволяли застройщикам возводить МКД на недопустимо малых земельных участках

Фото: Елена Абрамова

Стали известны подробности решения суда по иску жителей Ульяновска Елены Абрамовой и Константина Сосина к региональному министерству имущественных отношений и мэрии областного центра о недействительности правил землепользования и застройки Ульяновска в части величины коэффициента требуемых парковочных мест на придомовой территории.

Решение суд вынес 7 февраля, мотивировочная часть решения изготовлена в пятницу прошлой недели (на сайте суда документ пока не размещен, но в распоряжении редакции есть копия решения).

В своем иске Елена Абрамова и Константин Сосин указали, что ПЗЗ, утвержденных постановлением администрации города №1166 (от 10.08.2021), указано расчетное число мест для парковки легковых автомобилей около МКД, равное 0,27 места на одну квартиру. Истцы заявляют, что коэффициент 0,27 незаконный, он противоречит Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативам градостроительного проектирования (РНГП), имеющим большую юридическую силу. Они заявили, что из-за отсутствия предусмотренных парковочных мест во дворах домов в Ульяновске «все обочины дорог заняты припаркованными автомобилями», «это мешает ходить и ездить по улицам города», «автомобили мешают проезду спецтехники и машин скорой помощи», а в районе проживания истцов даже нет тротуаров. Также истцы указали, что таким неверным нормативом затронуты их интересы, поскольку сами они проживают рядом с точечной застройкой, где на маленьких земельных участках строятся МКД (ул. Докучаева, 11; ул. Бакинская, 75) и где не предусмотрено необходимое количество парковочных мест.

Жители домов, расположенных рядом с разрешенным строительством МКД, по адресам: ул. Докучаева, 11 и ул. Бакинская, 75, неоднократно обращались в органы власти и прокуратуру с просьбой запретить такую точечную застройку, отмечая, что проекты МКД превышают допустимые предельные параметры, в том числе и по нормам парковочных мест. В интересах жильцов прокуратура уже обращалась в суд, но проблема нехватки парковочных мест судом не рассматривалась.

В суде по незаконности коэффициента парковочных мест представители мэрии и минимущества исковые требования не признали и просили отказать в удовлетворении иска. Тем не менее, суд согласился с доводами жителей. В решении отмечается, что, согласно актуализированной редакции СНиП 2.07.01.89 (от 30.12.2016), для жилых домов бизнес-класса рекомендуется предусмотреть два места на одну квартиру, для стандартного жилья — 1,2, для муниципального — одно, для специализированного — 0,7. Однако, признает суд, у мэрии «нет обязанности переноса нормативов СНиП в ПЗЗ». В то же время суд отмечает, что ПЗЗ должны соответствовать требованиям РНГП, где указано, что для жилых домов бизнес-класса должно быть предусмотрено два парковочных места на квартиру, для стандартного жилья — 0,4, а для муниципального и специализированного — 0,3 (при этом не менее 60% мест должно находиться в пределах земельного участка МКД, а не более 40% — в границах жилого квартала, микрорайона, района в радиусе пешеходной доступности — 800 м, в том числе вдоль дорог, в «карманах» и т. д.).

Отмечая, что в Ульяновске «показатели коэффициента машино-мест на одну квартиру в РНГП и ПЗЗ не соответствуют друг другу», суд признал существующие ПЗЗ недействующими в части коэффициента парковочных мест «со дня вступления в законную силу решения суда».

В проекте новых ПЗЗ, прилагаемых к проекту нового генплана Ульяновска, по данным «Ъ», уже установлен коэффициент 0,4, соответствующий региональным нормативам.

Выяснить, какие аргументы выдвигали минимущества и мэрия Ульяновска, заявляя о несогласии с иском, и будут ли они обжаловать решение суда, не удалось.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва, занимается проблемными вопросами жилой застройки, в том числе защитой интересов граждан в Ульяновске) Алмаз Кучембаев считает, что, «следуя практике высших судов», нормативно-правовой акт следует отменить с даты его принятия, «поскольку им были нарушены интересы жильцов», а «требование по коэффициенту 0,27 было незаконным изначально», и в этой части истцы могут обжаловать решение Ленинского районного суда. Он также отметил, что, на его взгляд, необходимо откорректировать и РНГП, поскольку «эти истории с карманами и возможностью парковки вдоль дорог своего рода уловка в интересах застройщика».

Сергей Титов, Ульяновск