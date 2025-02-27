Безмашинное место
Граждане добились в суде увеличения числа парковочных мест
Жители Ульяновска, протестующие против точечной застройки, выиграли суд, доказав, что правила землепользования и застройки областного центра (ПЗЗ) в части коэффициента обязательного наличия мест для парковки автотранспорта около многоквартирных домов (МКД) незаконны. Суд удовлетворил их иск к мэрии Ульяновска и региональному минимущества, признав ПЗЗ в этой части недействительными с момента вступления в силу решения суда. Ответчики с иском были не согласны. Будут ли они обжаловать решение суда, неизвестно — «Ъ» на запросы комментариев от них не получил. Эксперты считают, что требования ПЗЗ по парковочным местам для автомобилей были незаконными изначально, и истцам есть смысл требовать в апелляционной инстанции отмены ПЗЗ с момента их принятия, что поможет защитить интересы граждан.
Истцы заявляли, что заниженные нормативы по парковочным местам позволяли застройщикам возводить МКД на недопустимо малых земельных участках
Фото: Елена Абрамова
Стали известны подробности решения суда по иску жителей Ульяновска Елены Абрамовой и Константина Сосина к региональному министерству имущественных отношений и мэрии областного центра о недействительности правил землепользования и застройки Ульяновска в части величины коэффициента требуемых парковочных мест на придомовой территории.
Решение суд вынес 7 февраля, мотивировочная часть решения изготовлена в пятницу прошлой недели (на сайте суда документ пока не размещен, но в распоряжении редакции есть копия решения).
В своем иске Елена Абрамова и Константин Сосин указали, что ПЗЗ, утвержденных постановлением администрации города №1166 (от 10.08.2021), указано расчетное число мест для парковки легковых автомобилей около МКД, равное 0,27 места на одну квартиру. Истцы заявляют, что коэффициент 0,27 незаконный, он противоречит Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативам градостроительного проектирования (РНГП), имеющим большую юридическую силу. Они заявили, что из-за отсутствия предусмотренных парковочных мест во дворах домов в Ульяновске «все обочины дорог заняты припаркованными автомобилями», «это мешает ходить и ездить по улицам города», «автомобили мешают проезду спецтехники и машин скорой помощи», а в районе проживания истцов даже нет тротуаров. Также истцы указали, что таким неверным нормативом затронуты их интересы, поскольку сами они проживают рядом с точечной застройкой, где на маленьких земельных участках строятся МКД (ул. Докучаева, 11; ул. Бакинская, 75) и где не предусмотрено необходимое количество парковочных мест.
Жители домов, расположенных рядом с разрешенным строительством МКД, по адресам: ул. Докучаева, 11 и ул. Бакинская, 75, неоднократно обращались в органы власти и прокуратуру с просьбой запретить такую точечную застройку, отмечая, что проекты МКД превышают допустимые предельные параметры, в том числе и по нормам парковочных мест. В интересах жильцов прокуратура уже обращалась в суд, но проблема нехватки парковочных мест судом не рассматривалась.
В суде по незаконности коэффициента парковочных мест представители мэрии и минимущества исковые требования не признали и просили отказать в удовлетворении иска. Тем не менее, суд согласился с доводами жителей. В решении отмечается, что, согласно актуализированной редакции СНиП 2.07.01.89 (от 30.12.2016), для жилых домов бизнес-класса рекомендуется предусмотреть два места на одну квартиру, для стандартного жилья — 1,2, для муниципального — одно, для специализированного — 0,7. Однако, признает суд, у мэрии «нет обязанности переноса нормативов СНиП в ПЗЗ». В то же время суд отмечает, что ПЗЗ должны соответствовать требованиям РНГП, где указано, что для жилых домов бизнес-класса должно быть предусмотрено два парковочных места на квартиру, для стандартного жилья — 0,4, а для муниципального и специализированного — 0,3 (при этом не менее 60% мест должно находиться в пределах земельного участка МКД, а не более 40% — в границах жилого квартала, микрорайона, района в радиусе пешеходной доступности — 800 м, в том числе вдоль дорог, в «карманах» и т. д.).
Отмечая, что в Ульяновске «показатели коэффициента машино-мест на одну квартиру в РНГП и ПЗЗ не соответствуют друг другу», суд признал существующие ПЗЗ недействующими в части коэффициента парковочных мест «со дня вступления в законную силу решения суда».
В проекте новых ПЗЗ, прилагаемых к проекту нового генплана Ульяновска, по данным «Ъ», уже установлен коэффициент 0,4, соответствующий региональным нормативам.
Выяснить, какие аргументы выдвигали минимущества и мэрия Ульяновска, заявляя о несогласии с иском, и будут ли они обжаловать решение суда, не удалось.
Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва, занимается проблемными вопросами жилой застройки, в том числе защитой интересов граждан в Ульяновске) Алмаз Кучембаев считает, что, «следуя практике высших судов», нормативно-правовой акт следует отменить с даты его принятия, «поскольку им были нарушены интересы жильцов», а «требование по коэффициенту 0,27 было незаконным изначально», и в этой части истцы могут обжаловать решение Ленинского районного суда. Он также отметил, что, на его взгляд, необходимо откорректировать и РНГП, поскольку «эти истории с карманами и возможностью парковки вдоль дорог своего рода уловка в интересах застройщика».