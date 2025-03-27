С правом вещательного голоса

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит актуальный для медиарынка вопрос о том, должен ли владелец СМИ при оформлении лицензии сам подтверждать отсутствие иностранного контроля, и если да, то какими документами. Спор развернулся между учредителем небольшой радиостанции в Костромской области и Роскомнадзором (РКН), которые разошлись во мнениях о том, какие документы считать достаточными в подобных случаях. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону учредителя СМИ, однако кассация поддержала РКН. Теперь по жалобе радиовещателя дело передали на рассмотрение экономколлегии ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вопрос о том, какими документами должно подтверждаться отсутствие иностранного контроля над СМИ и является ли это задачей самих медиа, дошел до уровня ВС. Спор инициирован ООО «73», которое в 2016 году получило лицензию на эфирное вещание радиоканала КНаВ в поселке Красное-на-Волге Костромской области. В июне 2022 года радио решило расширить зону покрытия. Для этого компания четыре раза обращалась в РКН с заявлением о переоформлении лицензии, но каждый раз получала замечание о том, что гендиректор и учредитель ООО Александр Соколов не доказал отсутствие двойного гражданства, хотя предоставлял документы об этом из миграционной службы. Переоформить лицензию не удавалось.

В августе 2023 года радиовещатель снова направил комплект документов в РКН и приложил к нему справку областного управления МВД, подтверждающую отсутствие у Александра Соколова двойного гражданства, вида на жительство или иного документа на право проживания в иностранном государстве. Но через месяц организация получила уведомление, в котором опять говорилось о недостаточности сведений, подтверждающих отсутствие у лица двойного гражданства или косвенного иностранного контроля.

После этого ООО обратилось в Арбитражный суд Москвы и потребовало признать действия РКН незаконными. Компания ссылалась на то, что законодательство не устанавливает конкретный перечень документов, подтверждающих отсутствие косвенного контроля, а ведомство не указало, какие именно другие доказательства необходимы. Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск. Апелляция это решение поддержала.

Однако окружная кассация отклонила требования ООО, поддержав позицию РКН. По мнению кассации, справка из МВД является «письмом разъяснительного характера» ввиду отсутствия у правоохранительного органа соответствующих сведений и полномочий. Кассационный суд подчеркнул, что справка формируется на основе информации, передаваемой самим гражданином, а потому не может служить исчерпывающим доказательством.

Радиовещатель обжаловал отказ в ВС, указав, что запрашиваемые РКН сведения касаются пунктов 5 и 6 перечня документов, которые должны предоставить учредители СМИ, согласно постановлению правительства РФ №1107 от 16 октября 2015 года. К ним относятся документы, свидетельствующие о прямом или косвенном иностранном контроле, и документ, подтверждающий подачу уведомления о наличии у гражданина РФ иного гражданства или ВНЖ. Вместе с тем в постановлении сказано, что первые сведения предоставляются «при их наличии», а вторые — «по собственной инициативе заявителя». В связи с этим, по мнению компании, ведомство нарушило ее права и «незаконно блокировало радиовещание». ВС заинтересовали эти доводы, слушание в экономколлегии назначено на 23 апреля.

Чужие здесь не вещают

«Согласно ст. 19.1 закона о СМИ, российское юрлицо с иностранным участием или лицо, над которым установлен иностранный контроль, не может осуществлять теле- и радиовещание»,— напомнили “Ъ” в РКН. Там уточнили, что компания «не предоставила подтверждение соблюдения требований этой статьи закона», а Арбитражный суд Московского округа «подтвердил законность действий РКН по возврату заявления ООО "73"». Связаться с учредителем радиоканала не удалось.

Юристы отмечают, что список документов для получения и изменения условий лицензии один, поэтому позиция ВС будет значима для всех медиа в России. Согласно статье 19.1 закона, владельцы СМИ обязаны информировать РКН об изменениях в составе учредителей. Это, по словам адвоката АБ БВМП Натальи Репиной, означает, что медиа «изначально обязаны раскрывать информацию, которая может свидетельствовать об иностранном контроле», а орган надзора «вправе запрашивать дополнительные документы». Сокрытие факта иностранного гражданства — «высокорискованная стратегия, которая может привести к серьезной ответственности и закрытию СМИ», предупреждает гендиректор юркомпании «Митра» Сослан Каиров: «Законодательство ставит соблюдение интересов национальной безопасности выше прав учредителей на конфиденциальность».

При этом если человек сам не сообщит о втором паспорте, российские правоохранительные органы «могут узнать о нем из других источников», а за неуведомление об иностранном гражданстве предусмотрена уголовная ответственность, замечает партнер АБ RSP Partners Евгений Гавриков. По наблюдениям Сослана Каирова, на практике РКН не ограничивается справками из МВД. Ведомство анализирует данные о сотрудниках компании и просит раскрыть структуру собственности, уточняет госпожа Репина. Могут запрашиваться документы о бенефициарах, финансовая отчетность компании, справки ФНС о налоговом резидентстве, приводит примеры господин Каиров. Вместе с тем, по мнению Евгения Гаврикова, произвольное истребование сведений недопустимо, поскольку госорганы «должны запрашивать у лица только те документы, которые прямо предусмотрены законом и утвержденными регламентами».

Юристы ожидают, что ВС определит круг таких документов. Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает доводы ООО «73» убедительными, поскольку для гражданина РФ «справка МВД — фактически единственный способ подтвердить отсутствие гражданства иного государства». Если экономколлегия ВС подтвердит, что справки из МВД достаточно для подтверждения отсутствия иностранного контроля, это может значительно изменить сложившуюся практику проверок РКН, полагает Наталья Репина. Также, по ее словам, «это снизит бюрократическую нагрузку на СМИ, что особенно важно для небольших и независимых медиа, у которых нет ресурсов на сбор дополнительных документов». Впрочем, признает госпожа Репина, важно учитывать и риски для государства, поскольку схема с использованием подставных лиц в качестве учредителей при таком подходе может стать более востребованной, что, в свою очередь, подтолкнет законодателя ввести новые ограничения.

Ян Назаренко, Анна Занина