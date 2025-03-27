Как ограничивали участие иностранцев в российских СМИ

Первые ограничения в отношении иностранного участия в российских СМИ появились еще в 2008 году. Тогда к стратегическим отраслям отнесли, в частности, теле- и радиовещание «на территории, в пределах которой проживает население, составляющее половину или более половины численности населения субъекта РФ», и выпуск периодических изданий тиражом от 1 млн экземпляров. Это означало, что для получения иностранцами контроля над такими масс-медиа требовалось разрешение правительственной комиссии.

В октябре 2014 года президент Владимир Путин подписал закон, снижающий долю иностранного владения в российских СМИ с 50% до 20%. Ограничения вступили в силу с 1 января 2016 года, За превышение установленной доли иностранного капитала деятельность СМИ могла быть приостановлена по решению суда.

В январе 2019 года Конституционный суд РФ признал допустимым запрет иностранцам или лицам с двойным гражданством владеть российскими СМИ.

В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон, который ограничивает участие иностранных лиц в капитале новостных агрегаторов. Он устанавливает, что контрольным пакетом акций (более 50%) российских новостных агрегаторов должны владеть граждане России.