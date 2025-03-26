Главные новости за 26 марта. Сочи
Московский городской суд отклонил апелляцию защиты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского на продление срока его содержания под стражей до 17 мая 2025 года по делам о растрате и получении крупной взятки.
В Сочи предпринимательницу привлекли к административной ответственности за торговлю контрафактами IPhone в ТРЦ «Моремолл».
Следователи задержали 52-летнего жителя Сочи, который в состоянии алкогольного опьянения въехал на автомобиле в магазин в Дагомысе и расстрелял двух человек, один из которых скончался на месте.
Рынок автозапчастей в Сочи вырос на 16% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметно увеличился спрос на автокомпоненты в ресейле — на 25%.
Суд вынес приговор 22-летнему сочинцу за смертельное избиение двух сотрудников организации коммунальных услуг. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Хоккейный клуб «Сочи» объявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Зубовым из-за неудовлетворительных спортивных результатов в этом сезоне. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
Международный аэропорт Волгограда с 7 апреля 2025 года возобновит прямые авиарейсы в Калининград и Сочи. Вылеты по новым направлениям запланированы дважды в неделю.
«Группа ЛСР» планирует ввести в эксплуатацию реконструированную гостиницу «Приморская» в центре Сочи в 2026 году. Объем инвестиций в проект вырос на 42% — до 29,9 млрд руб. вместо первоначально планировавшихся 21 млрд руб.