ХК «Сочи» расторг контракт с главным тренером Сергеем Зубовым

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Зубовым из-за неудовлетворительных спортивных результатов в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Господин Зубов возглавил «Сочи» 1 мая 2024 года, подписав соглашение на два года, однако оно было прервано по инициативе клуба менее чем через год совместной работы.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами сезона-2024/25 контракт Сергея Зубова расторгнут по инициативе клуба. Команда заняла последнее место в конференции "Запад", потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата. По набранным очкам клуб показал результат хуже, чем в сезоне 2023/24»,— говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

54-летний специалист ранее работал в тренерском штабе петербургского СКА с июля 2022 года. Также Сергей Зубов возглавлял молодежную сборную России, которая должна была выступить на чемпионате мира в 2022 году, отмененном из-за пандемии коронавируса.

В игровой карьере господин Зубов стал двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласом», а также олимпийским чемпионом 1992 года. В тренерской деятельности Сергей Зубов работал помощником главного тренера в СКА (2011–2015), был главным тренером петербургской команды (2015–2016), ХК «Сочи» (2017–2019) и рижского «Динамо» (апрель—октябрь 2021).

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Спортсмены набрали 47 очков в 68 матчах.

Мария Удовик