В Сочи задержан подозреваемый в убийстве продавца магазина

Следователи задержали 52-летнего жителя Сочи, который в состоянии алкогольного опьянения въехал на автомобиле в магазин в Дагомысе и расстрелял двух человек, один из которых скончался на месте. Сочинец подозревается в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30 п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 25 марта 2025 года нетрезвый подозреваемый на своем автомобиле протаранил помещение магазина на улице Армавирской в поселке Дагомыс. Выйдя из транспортного средства с ружьем, житель Сочи направился в одно из помещений торговой точки, где находился его знакомый, имевший перед автомобилистом долговые обязательства, из-за которых у мужчин ранее был конфликт.

В ходе очередной ссоры злоумышленник произвел не менее пяти выстрелов по оппонентам. От полученных ранений 43-летняя сотрудница магазина скончалась на месте происшествия. Второй потерпевший с огнестрельным ранением руки сумел скрыться и обратиться за медицинской помощью, благодаря чему выжил. После инцидента подозреваемый покинул место преступления.

Совместными усилиями следователей и криминалистов СКР по Краснодарскому краю и сотрудников УВД по Сочи местонахождение преступника удалось установить. Огнестрельное оружие изъято.

Сейчас подозреваемый задержан, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Мария Удовик