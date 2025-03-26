В Сочи в ТРЦ «Моремолл» торговали контрафактными IPhone

В Сочи предпринимательницу привлекли к административной ответственности за торговлю контрафактами IPhone в ТРЦ «Моремолл». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел дело по заявлению УВД по Сочи в отношении индивидуального предпринимателя. Поводом для разбирательства стало обращение представителя компании «Эппл Инк» о возможной продаже поддельной продукции в сочинском торговом центре «Моремолл».

Проверка, проведенная 24 сентября 2024 года, установила, что в магазине «іБутик», расположенном на улице Новая Заря, 7, в ТРЦ «Моремолл», предприниматель осуществляла реализацию товаров с товарным знаком Apple, не имея на это соответствующих прав. Установлено, что договоров на использование товарного знака с правообладателем или его представителями не заключалось, а представленные товары имели внешние признаки контрафактности.

В результате осмотра торговой точки правоохранительные органы изъяли партию подозрительных товаров, составили протокол изъятия и получили объяснения от предпринимателя. Экспертиза, проведенная с участием официального представителя правообладателя, подтвердила подделку.

Суд квалифицировал действия предпринимательницы по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака с целью сбыта). Несмотря на доказанную вину, суд учел, что предпринимательница впервые привлекается к ответственности, зарегистрирована как субъект малого предпринимательства (микропредприятие), а реализуемая продукция не была продана потребителям.

Учитывая эти обстоятельства, суд ограничился предупреждением, но постановил уничтожить изъятые контрафактные товары. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Мария Удовик