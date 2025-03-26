«Группа ЛСР» откроет гостиницу «Приморская» в Сочи в 2026 году

«Группа ЛСР» планирует ввести в эксплуатацию реконструированную гостиницу «Приморская» в центре Сочи в 2026 году. Объем инвестиций в проект вырос на 42% — до 29,9 млрд руб. вместо первоначально планировавшихся 21 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гостиничный комплекс объединит два новых 28-этажных корпуса и историческое здание 1936 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения. Новые корпуса рассчитаны на 590 номеров, исторический — на 62. В зданиях разместятся зоны отдыха, спа-центры, рестораны и бизнес-пространства для деловых и культурных мероприятий. Комплекс дополнит трехэтажный паркинг.

«Сейчас в новых корпусах завершены монолитные работы, реализовано сложное техническое решение по их соединению на 28-м этаже перемычкой с бассейном. На объекте идут работы по каменной кладке, внутренней и внешней отделке, остеклению, устройству инженерных коммуникаций»,— пояснили в «ЛСР».

В историческом здании выполнен комплекс противоаварийных работ, ведутся монолитные работы. Предстоит устройство инженерных сетей, отделка и благоустройство.

«Группа ЛСР» также реконструирует в Сочи санатории «Кристалл» и «Волна», вкладывая в эти проекты около 27 млрд руб. Санаторий «Кристалл» планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, «Волна» — в 2026 году.

«Группа ЛСР», основанная в 1993 году, приобрела гостиницу «Приморская» в ноябре 2020 года. Это был первый туристический актив компании в Краснодарском крае. В 2021 году на ПМЭФ было подписано соглашение о реконструкции объекта стоимостью 21 млрд руб. Тогда же компания приобрела 92,31% акций АО «Пансионат "Кристалл"» и 94,12% акций АО «Санаторий "Волна"» в Хостинском районе Сочи для развития направления «доходная недвижимость».

Мария Удовик