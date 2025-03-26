Экс-мэра Сочи оставили в СИЗО до 17 мая

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского на продление срока его содержания под стражей до 17 мая 2025 года по делам о растрате и получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее супруга Алексея Копайгородского также была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО. По версии следствия, Янина Копайгородская оказывала давление на свидетеля по уголовному делу, фигурантами которого являются оба супруга.

Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения по четырем эпизодам присвоения или растраты. Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Кроме того, МВД возбудило в отношении супругов второе уголовное дело. Согласно материалам следствия, в ноябре 2023 года бывший мэр через жену получил от сочинского предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб. По данным правоохранительных органов, взятка была сопряжена с вымогательством. В обмен чиновник должен был создать благоприятные условия для развития бизнеса коммерсанта и оказывать ему покровительство.

Супруги Копайгородские вину не признают.

Алексей Копайгородский возглавил администрацию Сочи в сентябре 2019 года. Ранее экс-глава курорта занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года он покинул должность мэра в связи с переходом на новое место работы.

«Ъ-Сочи» писал, что старший сын супругов Копайгородских Давид взял под временную опеку своих младших братьев и сестер, так как их родители находятся в следственном изоляторе по делу о коррупции. Всего у них пятеро детей, в том силе годовалые двойняшки.

Мария Удовик