Сочинца приговорили к 9 годам тюрьмы за смертельное избиение двух человек

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор 22-летнему местному жителю, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 13 июня 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле многоквартирного дома в Адлерском районе, из-за внезапно возникшей неприязни нанес удары по голове двум сотрудникам организации коммунальных услуг. Полученные травмы стали причиной гибели потерпевших.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил виновному наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте суд признал 68-летнего местного жителя виновным в убийстве своего знакомого. Во время застолья гость оскорбил обвиняемого, из-за чего фигурант дела дождался, пока его знакомый уснет, и нанес ему множественные удары топором в область головы и тела.

Мария Удовик