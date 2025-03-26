В апреле из аэропорта Волгограда запустят прямые рейсы в Сочи

Международный аэропорт Волгограда с 7 апреля 2025 года возобновит прямые авиарейсы в Калининград и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона по итогам брифинга с участием зампредседателя комитета экономической политики и развития области Елены Курносовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вылеты по новым направлениям запланированы дважды в неделю. Рейсы будут субсидировать по федеральной программе развития региональных перевозок при участии администрации Волгоградской области.

«Особое внимание к городу-герою Волгограду приковано в преддверии 80-летия Великой Победы. Многих приезжающих первыми встречают воздушные ворота региона»,— сообщила пресс-служба администрации области.

Еще один субсидируемый маршрут в Казань уже стал круглогодичным и пользуется высоким спросом у пассажиров.

За 2024 год воздушная гавань обслужила 1,6 млн пассажиров, что на 7% превышает показатели предыдущего года. Туристический поток в область вырос до 2 млн человек, что почти на 9% больше, чем в 2023 году.

Аэропорт Волгограда остается одним из немногих в Южном федеральном округе, на который с 24 февраля 2022 года не распространяются ограничения на полеты. Ограничения по-прежнему действуют для аэропортов Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону и Симферополя.

«Ъ-Сочи» писал, что с июня 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы между Уфой и Сочи. С мая запустят рейсы из Саньи в Анталью.

Мария Удовик