Балтика привлекает туристов

Число туристов в Калининградской области выросло на 20–25%, мест в отелях на лето уже нет, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных во время оперативного заседания правительства области. По его словам, которые приводит «РИА Новости», в прошлом году регион с туристическими целями посетило 2,2 млн человек.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, поток отдыхающих в Калининградской области этим летом вырастет на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными остаются Светлогорск и Зеленоградск на побережье Балтийского моря. Туроператоры объясняют высокий спрос на эти курортные города отчасти тем, что российские туристы, отдыхавшие традиционно в Анапе, в этом году решили переориентироваться на другие направления (связано это с разливом мазута на Черном море в декабре 2024 года).

Самые популярные пляжные отели и санатории Калининградской области на лето туристы начинают бронировать за год. Пик спроса на них уже прошел, а мест практически не осталось. Так, по данным туроператора «Интурист», на балтийском побережье Калининградской области на лето продано уже свыше 90% номерного фонда.

Александра Мерцалова