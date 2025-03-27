Yadro не зашло

Анонсированная крупная сделка по аренде IT-разработчиком Yadro почти 50 тыс. кв. м в технопарке ЗИЛ на юге Москвы не состоится. Компания отказалась снимать эти площади, поскольку, по данным источников “Ъ”, владелец объекта не может обеспечить потенциального арендатора необходимой инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

IT-компания Yadro (входит в российский «ИКС Холдинг») отказалась от аренды офисных площадей в технопарке ЗИЛ на Автозаводской улице на юге Москвы, сообщили “Ъ” четыре консультанта на рынке недвижимости. В Yadro от комментариев воздержались. В ND Group (девелопер объекта; входит в ГК «Итэлма») не ответили на запрос “Ъ”.

Эта сделка обещала стать одной из крупных на офисном рынке Москвы. В ноябре 2024 года в РБК сообщали, что Yadro планирует арендовать в технопарке ЗИЛ 30 тыс. кв. м офисной недвижимости. Тогда издание сообщало, что переговоры находятся «в продвинутой стадии». Спустя месяц газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщала, что головная структура Yadro — «ИКС Холдинг» — договорилась о долгосрочной аренде уже 46 тыс. кв. м в технопарке.

Компания Yadro (ООО «КНС Групп») создана в 2014 году, ее основной деятельностью является производство телеком-оборудования и вычислительной техники. В 2019 году перешла в «ИКС Холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова. После его смерти летом 2023 года холдинг контролируют учредители принадлежащих ему структур: Yadro, «Гарда», «Цитадель», «Криптонит» и «Бюро 1440». По данным СПАРК, гендиректором «ИКС Холдинга» выступает Алексей Шелобков, имена остальных акционеров не раскрываются. В декабре прошлого года господин Шелобков заявил, что выручка компании по итогам 2024 года превысит 200 млрд руб.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что стороны сделки не смогли договориться из-за специфических требований Yadro к офисным помещениям, которые собственник не смог удовлетворить. Другой собеседник “Ъ” уточняет, что технопарк не смог предоставить для компании-разработчика необходимого объема электричества.

Еще одной из причин срыва сделки могло стать подорожание стоимости отделочных работ, предполагает гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша. Учитывая текущие цены, Yadro пришлось бы заплатить около 8,4 млрд руб. только за отделку помещений. Эксперт уточняет, что это примерно на 15% дороже, чем год назад. При этом аренда офисов в технопарке ЗИЛ обошлась бы в 1,5 млрд руб. в год, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее словам, по итогам января—марта 2025 года ставки аренды офисов в Москве выросли на 3%, до 27,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Сейчас Yadro арендует офисные помещения в бизнес-центрах «Трехгорная мануфактура», «Рассвет», «Марр Плаза», «Искра-Парк» и «Алкон III».

На фоне очень низкой вакансии в офисах Москвы подобрать качественные пространства очень трудно, отмечает заместитель коммерческого директора Business Club Степан Зайцев. Доля свободных площадей на офисном рынке сейчас составляет 4,6%, подсчитала Екатерина Белова. Особенно дефицит свободных площадей сказывается на IT-компаниях, которым, помимо больших офисных пространств, требуются специальные технические условия и хорошая инфраструктура, добавляет Дмитрий Клапша.

София Мешкова