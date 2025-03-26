Через отчетности к звездам

ЦБ разработал механизм «звездности» акций. Он необходим инвесторам, так как некоторые компании с 2022 года не раскрывают свою отчетность из-за санкционных рисков, объясняет регулятор. С подробностями ознакомились «РБК Инвестиции». В пилотном режиме механизм запустят летом. Присваивать эмитентам звезды будут кредитные рейтинговые агентства. В основу ляжет справедливая стоимость компании, а также нефинансовые факторы: качество корпоративного управления и защита интересов инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Опираться только на этот инструмент вряд ли получится, но он может стать вспомогательным, говорит инвестиционный стратег управляющая компания «Арикапитал» Сергей Суверов: «Нельзя сказать, что это какая-то панацея для того, чтобы принять взвешенное инвестиционное решение, потому что на котировки акций влияет не только корпоративный успех, но также макроэкономические, геополитические факторы. Кроме того, рейтинг ЦБ опирается в основном на ретроспективную информацию, на качество корпоративного управления, справедливую оценку акций. Но справедливая оценка — это тоже достаточно субъективное понятие. Есть много показателей, которые влияют на справедливую оценку, поэтому у разных аналитиков это понятие может быть разным. Но в целом это хорошая инициатива, которая даст дополнительный инструмент для анализа инвестиций в акции».

Механизм «звездности» акций можно назвать компромиссным, но на решения инвесторов он вряд ли повлияет, отмечает независимый эксперт финансового рынка Алексей Бушуев: «Варианта раскрывать отчетность нет. Тогда зачем нам рынок? Надо его закрывать. На основании чего люди должны принимать решения? И остается какое-то промежуточное плохое решение, чтобы рынок не закрывать, не схлопывать финансовые схемы, которые в том числе завязаны на определении стоимости акций. Я далек от мысли, что эта "звездность" будет помогать людям и большим инвесторам как-то ориентироваться. Они все равно будут смотреть, что находится за этим ранжированием, потому что у всех нормальных аналитиков, которые занимаются фундаментальным анализом, существует своя модель определения справедливой стоимости.

Наличие хотя бы каких-то критериев по методике, которая получила примерное одобрение Банка России, — это уже какой-то шаг к цивилизованности. Остается возмутиться только фактом, почему это произошло только сейчас — у нас сколько времени уже прошло с того, как мы отчетность закрыли. А рынок продолжает работать. С другой стороны, мы недавно получили сигнал от президента, что рынок нужен в том числе для пенсионных накоплений. И вот мы получили реакцию Центробанка. Поэтому это скорее политический ход, направленный на закрытие такой институциональной дыры».

На первых этапах участие в программе будет для компаний добровольным, и уже несколько эмитентов изъявили желание участвовать в пилотном проекте, сообщили в ЦБ. В дальнейшем наличие рейтинга акций станет обязательным в первую очередь для эмитентов, которые не раскрывают информацию из-за санкционных рисков.

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Елена Иванова