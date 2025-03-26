Петербург в полтора раза увеличит темпы замены трамвайных путей в 2025 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2025 году город увеличит в 1,5 раза темпы замены трамвайных путей, сообщает пресс-служба Смольного 25 марта. За последние пять лет в нормативное состояние привели более 70 км одиночного трамвайного пути, в среднем — по 14 км за год. В текущем году планируют заменить более 21 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Господин Беглов подчеркнул, что в настоящее время идут работы по перекладке изношенных трамвайных путей на Рабфаковской улице и улице Бабушкина. Последний ремонт на этих участках производили в далеком 2003 году. На отрезке Рабфаковской от улицы Грибакиных до Рыбацкого проспекта приведут в порядок 3 км одиночного пути, это один из самых протяженных объектов на сегодня.

На улице Льва Толстого уже завершили важный этап работ на участке от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы. Там уложили литое асфальтобетонное покрытие в межрельсовом пространстве. Большое содержание битума позволяет компенсировать малейшие изменения положения рельсов и металлических закладных деталей. До 25 апреля подрядчик заменит и асфальт на проезжей части.

На всех объектах укладывают новые термозакаленные рельсы отечественного производства. Применение резинового прирельсового профиля на 30% снижает уровень шума. А технология алюминотермитной сварки рельсов позволяет уменьшить количество стыков, обеспечивает высокую прочность и надежность соединений. Как результат — снижается износ подвижного состава и повышается комфорт пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что современные двухкабинные трамваи «Поларис» вышли на маршрут № 55 в Петербурге. Электротранспорт отправил в Петербург Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ).

Андрей Маркелов