Продажа «на последнем дыхании»

Парижская штаб-квартира Sotheby`s показала лоты весенних и летних продаж, в том числе аукциона редких книг и рукописей, который пройдет онлайн с 4 по 18 июня. Это авторские иллюстрации к «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери и рукописный сценарий к культовому фильму Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рукопись Годара, письма и фото со съемок будут выставлены на онлайн-аукционе Sotheby’s с 4 по 18 июня за €400-600 тыс.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Рукопись Годара, письма и фото со съемок будут выставлены на онлайн-аукционе Sotheby’s с 4 по 18 июня за €400-600 тыс.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В новом здании аукционного дома по адресу улица Фобур Сент-Оноре, 83 сегодня выставлены редкие автомобили, живопись и скульптуры из знаменитого бразильского собрания, множество разноцветных драгоценных женских сумок и сумочек (в этих залах теряешься: в «Галери Лафайетт» ты или все-таки в Sotheby`s?). Но самые интересные лоты, вокруг которых и проходила пресс-конференция, достаточно скромны на вид: два стеклянных аквариума, в которых сложены воспоминания о главном фильме «новой волны», и стенд с крошечными почеркушками Антуана де Сент-Экзюпери, свободными набросками иллюстраций к «Маленькому принцу».

Об этих рисунках журналистам рассказал их владелец, антиквар, писатель и фотограф Пьер Амруш. Он говорил с нами удаленно, с экрана, сейчас он живет в Того, где работает над очередной книгой по искусству Африки. Его отец, знаменитый алжирский писатель Жан Эль-Мухув Амруш, дружил в Алжире — оставшемся во время Второй мировой войны французским — с Андре Жидом. Писатель и философ сбежал из Парижа от гитлеровцев, которые косо смотрели на его гомосексуальность («Лучше, когда тебя ненавидят таким, какой ты есть, чем любят за то, чего в тебе нет»).

В Алжире он познакомил родителей Пьера с находившимся на пике своей славы летчиком и писателем Антуаном де Сент-Экзюпери.

Во время семейного ужина, обильно сдобренного вином, Сент-Экзюпери стал рассказывать гостеприимным хозяевам о своей новой книге, еще не дошедшей до Алжира, сопровождая рассказы рисунками.



Сначала на распотрошенной пачке сигарет, потом прямо на скатерти. Мать Амруша поспешила принести пылкому гостю блокнот. Так появились 16 иллюстраций-эскизов к «Маленькому принцу», на которых изображены и любимая принцем капризная роза, и вредный баобаб, и считающий звезды бизнесмен. А один из персонажей произносит: «Заметно ли, что я пьян?»

Рисунки будут продавать по отдельности, цены — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро. Однако есть надежда, что их купят скопом, все 16. Ведь коллекции редких книг и рукописей на аукционах адресованы не столько любителям живописи, сколько поклонникам литературы. Или, например, кино — для них на Sotheby`s приготовлена подборка документов, связанных с культовым фильмом Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Снятый в 1960 году, этот фильм входит в списки самых важных работ французского и мирового киноискусства. «На последнем дыхании» прославил не только Годара, мгновенно превратив его из сурового кинокритика во влиятельного режиссера, но и Жан-Поля Бельмондо с Джин Сиберг, ставших образцовой кинематографической любовной парой. Съемки проходили с 17 августа по 15 сентября 1959 года, без декораций, прямо на парижских улицах, при солнечном свете, ручной камерой. Актеры не знали, что от них потребует режиссер через час. Не знал этого и сам Годар, который иногда писал диалоги буквально за несколько минут до съемок, чтобы сохранить общий дух авантюры, а потом выбрасывал использованные листы.

Тем дороже для историков кино чудом сохранившаяся рукопись сценария. Ранее не публиковавшаяся, она состоит из 72 страниц, написанных крупным, разборчивым почерком Годара. Это и описания начальных титров, первых кадров, и синопсисы сцен, и диалоги.

Среди них — драматическая вступительная сцена, встреча с героиней Сиберг, Патрицией, на Елисейских Полях, момент с телефонной будкой, сцена с мотоциклистом и знаменитый финал.

К рукописи прилагаются письма Годара, фотографии героев, прокатное удостоверение фильма. Все эти материалы выставлены на аукцион семьей продюсера фильма Жоржа де Борегара. Стоимость лота оценивается от €400 тыс. до €600 тыс.

«В 29 лет Жан-Люк Годар снял свой первый фильм, который стал одним из знаковых произведений французского кино. Без Жоржа де Борегара, которому с трудом удалось найти финансирование, он никогда бы не увидел свет. Эта редкая рукопись объединяет две выдающиеся фигуры "новой волны"»,— объяснила Анн Хейльбронн, руководитель отдела книг и рукописей Sotheby`s в Париже.

Не жаль ли владельцам расставаться с документами? Нет, как сказал нам Пьер Амруш. Он только рад, что эти вещи найдут нового хозяина, который будет их бережно хранить и любить — хотя бы за то, что так много на них потратил.