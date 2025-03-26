В завод по выпуску автозапчастей в «Титановой долине» инвестируют 9 млрд рублей

Компания «РП1» начала строительство завода по производству тормозных дисков и суппортов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область), сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Завершение строительства производственных корпусов запланировано на конец 2025 года. Объем инвестиций составит более 9 млрд руб., из которых уже вложено свыше 2,5 млрд руб. На предприятии создадут около 500 рабочих мест, а запуск производства запланирован на 2026 год. Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, реализация этого проекта принесет региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения.

На участке площадью 9,86 га разместятся два производственных корпуса общей площадью около 25 тыс. кв. м, включая лаборатории и административно-бытовой комплекс. Предприятие получит литейный цех с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий, там будет установлено 125 станков с числовым программным управлением.

Завод будет выпускать тормозные диски (ассортимент 1 тыс. артикулов) и детали суппортов (11 артикулов). К 2034 году предприятие планирует выйти на полную мощность — 40 тыс. тонн продукции в год, и занять лидирующие позиции в России по выпуску этих автомобильных компонентов.

Компания «РП1» входит в группу Rossko — одного из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей в России. Статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» она получила в 2023 году, а подготовительные работы к строительству предприятия начались в 2024 году.

Ранее завод тротуарной плитки «Поревит», расположенный в ОЭЗ «Титановая долина» на площадке «Уктус» в Екатеринбурге, начал выпуск продукции. Завод планирует производить до 900 тыс. кв. м тротуарной плитки в год.

Ирина Пичурина