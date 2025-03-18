В «Титановой долине» запустили производство тротуарной плитки

Завод тротуарной плитки «Поревит», расположенный в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» на площадке «Уктус» в Екатеринбурге, начал выпуск продукции, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

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Введены в эксплуатацию все объекты резидента — производственные и административные корпуса, линия подачи инертных материалов и крытый склад. Инвестиции в проект составили более 1,7 млрд руб., на предприятии уже создано 43 рабочих места из запланированных 80, при этом завод оснащен современной линией вибропрессования от компании Ermak. Выпускаемая плитка будет обладать высокой прочностью и не терять цвет в течение длительного времени. Завод планирует производить до 900 тыс. кв. м тротуарной плитки в год.

Строительство завода курировало агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Строительные работы завершились осенью 2024 года, после чего предприятие успешно прошло пуско-наладочные работы.

Ранее компания «Аметист-СПГ» завершила строительство завода по сжижению природного газа на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область) — сумма инвестиций в проект составила более 500 млн руб.

Ирина Пичурина