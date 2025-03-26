Ну сто сказать, ну сто сказать

Никита Кучеров стал рекордсменом среди российских хоккеистов по количеству регулярных чемпионатов НХЛ, в которых ему удавалось добираться до отметки в сто набранных очков. В пятый раз он покорил этот рубеж в домашнем матче «Тампа-Бей Лайтнинг» против «Питсбург Пингвинс». В нем «Тампа» разгромила соперника со счетом 6:1, а Кучеров забил гол, сделал две результативные передачи и, кажется, потерял несколько зубов из-за столкновения с вратарем «Питсбурга» Алексом Недельковичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров отмечает забитую шайбу в ворота «Питсбург Пингвинс», 25 марта

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Игрок «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров отмечает забитую шайбу в ворота «Питсбург Пингвинс», 25 марта

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Лицами очередного дня чемпионата НХЛ суждено было стать двум самым популярным среди выступающих в ней российских хоккеистов. Одним был Александр Овечкин по вполне понятной причине. В матче двух лидеров регулярки его «Вашингтон Кэпиталс» уступил в овертайме — 2:3 — «Виннипег Джетс», но сам-то Овечкин ворота поразил.

А это значит, что расстояние до снайперского рекорда НХЛ, пока принадлежащего Уэйну Гретцки, съежилось уже до пяти шайб. Безумно мало.

Другим лицом был Никита Кучеров. «Тампа», которая ведет борьбу за первое место — пусть не в лиге, а в отдельно взятом Атлантическом дивизионе — с «Торонто Мейпл Лифс» и «Флорида Пантерс», проехалась по летящему под откос «Питсбургу». Результат был, по сути, сделан еще в стартовом периоде. В нем «Тампа» забросила в ворота «Питсбурга» четыре шайбы, не пропустив ничего в ответ. В двух из этих комбинаций Кучеров был ассистентом Райана Макдоны и Брейдена Пойнта. А уже во втором периоде добавил к передачам еще и собственный гол.

Особенную окраску ему придало случившееся незадолго до этого броска Никиты Кучерова в большинстве. Речь об эпизоде, в котором он находился немножко сбоку от ворот, а сзади на российского форварда наехал защитник «Питсбурга» Райан Грейвс и толкнул его в спину. Вышло жутко неудачно — Кучеров лицом впечатался в шлем голкипера Алекса Недельковича.

Комментаторы даже заподозрили что-то совсем уж неладное.

То, что Никита Кучеров повредил, а скорее всего, потерял несколько зубов, было очевидно. Но непонятно было, во что это выльется.

И вот вроде бы он собрался отправиться в раздевалку. Но нет, вернулся, вышел на лед, забил… В общем, обошлось. А телеоператоры с удовольствием брали крупный план нападающего, сидевшего на скамейке и словно поправлявшего челюсть — спокойно, даже флегматично, как человек, для которого подобное в порядке вещей.

Передачи Никиты Кучерова были 99-м и 100-м, а гол — 101-м очком в нынешнем регулярном чемпионате. Эта отметка — сто баллов — считается в НХЛ чрезвычайно почетной, свидетельствующей об исключительном бомбардирском таланте или по крайней мере исключительной форме. В прошлом первенстве, например, планку взяли девять человек. И это вообще-то очень внушительная цифра, как правило, покорителей поменьше. А у Никиты Кучерова это третий подряд и пятый в общей сложности сезон, когда он выбивает сто очков. Игроков с как минимум таким их количеством до него в истории НХЛ было, между прочим, всего 20. И среди них — ни одного россиянина. У того же Овечкина чемпионатов с сотней баллов четыре, у Евгения Малкина из «Питсбург Пингвинс», еще одного ветерана-легенды,— три. При этом уровень бомбардирских навыков обоих даже странно обсуждать. Уровень, разумеется, топовый.

А из действующих, как Овечкин с Малкиным, не сыгравшим против «Тампы» из-за проблем со здоровьем, хоккеистов впереди Кучерова по числу сезонов с сотней баллов всего трое. У Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» их семь, у одноклубника Макдэвида Леона Драйзайтля и Сидни Кросби из «Питсбург Пингвинс» — по шесть.

Драйзайтля Никита Кучеров настиг в бомбардирской гонке текущего чемпионата. Причем, весьма вероятно, скоро обойдет. Дело в том, что немецкий форвард два последних матча своей команды пропустил из-за травмы, про которую неизвестно, насколько она серьезна. Так что, не исключено, единственный конкурент Кучерова — это Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», которого россиянин обошел в минувшем сезоне (тогда он завершил регулярку со 144 баллами). У Маккиннона есть запас в шесть очков. Но говорить о том, что интрига почти умерла, преждевременно. До финиша регулярного чемпионата еще достаточно времени. «Тампу», скажем, ждут 11 встреч.

Алексей Доспехов