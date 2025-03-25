Более 15 тонн опасных отходов собрали за неделю экологические службы Петербурга

За минувшую неделю с 17 по 23 марта аварийные экологические службы Санкт-Петербурга приняли 411 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности и собрали 15,1 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты ГБУ «Экострой» выполнили за этот период в общей сложности 35 выездов, из которых 32 — для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, 1 выезд, связанный с выявлением наличия радиационного загрязнения и 2 - на иные химические загрязнения. В ходе работ собрали 100 г ртутьсодержащих отходов, 3 кг люминесцентных ламп, 135 кг химических отходов.

Сотрудники ГКУ «Пиларн» совершили 2 выезда для проверки сообщений о нефтеразливах. Акваторию реки Охты в районе ул. Лагоды, д. 5 обработали активной пеной, с акватории реки Славянки в районе улицы Гудиловской, л.9 собрали 25 кг мусора, а также 30 метров боновых заграждений постоянной плавучести.

Аварийно-спасательный буксир ледокол «Невская застава» выполнил 5 выходов на ледокольные работы, в том числе аварийно-спасательные работы в посёлке им. Свердлова.

В рамках действующей в Петербурге программы специалисты приняли от населения 15 тонн опасных отходов. На утилизацию и обезвреживание отправлили 7,2 т автомобильных покрышек, 2,5 т бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 2,2 т батареек и аккумуляторов, порядка 1,4 т химических отходов, 998 кг люминесцентных и 112 кг светодиодных ламп, 370 кг просроченных лекарственных препаратов, 15 кг термометров и 1,4 кг противогазов с комплектующими.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КПО «Кингисепп» начал официально принимать твердые коммунальные отходы в Ленобласти.

Артемий Чулков