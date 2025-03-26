Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге
На последнем месте из 83 в экологическом рейтинге оказалась Свердловская область, что делает ее самым загрязненным регионом России на данный момент, следует из данных общественной организации «Зеленый патруль».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Согласно оценке экологической обстановки прошедшей зимой 2024-2025 годов, в конце рейтинга выше Свердловской области расположились Забайкальский и Приморский края, а также Челябинская область. Рейтинг как наиболее «чистые» регионы возглавили Алтай, Мурманская область и Москва. Кроме того, почти все арктические регионы показали рост в экологическом рейтинге — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поднялся на одну строку, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — на три.
Напомним, Свердловская область по итогам 2023 года вошла в число регионов-лидеров по затратам бизнеса на природоохранную деятельность. Геополитические перемены, произошедшие в 2022 году, отразились и на экологической повестке: из-за смены приоритетов в инвестиционных стратегиях и ограничения доступа к зарубежному оборудованию произошла заморозка или перенос сроков реализации целого ряда проектов экологической модернизации производств.
Подробнее о том, как изменилась экологическая повестка на Урале — в материале «"Зеленый" взгляд»