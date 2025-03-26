Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге

На последнем месте из 83 в экологическом рейтинге оказалась Свердловская область, что делает ее самым загрязненным регионом России на данный момент, следует из данных общественной организации «Зеленый патруль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно оценке экологической обстановки прошедшей зимой 2024-2025 годов, в конце рейтинга выше Свердловской области расположились Забайкальский и Приморский края, а также Челябинская область. Рейтинг как наиболее «чистые» регионы возглавили Алтай, Мурманская область и Москва. Кроме того, почти все арктические регионы показали рост в экологическом рейтинге — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поднялся на одну строку, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — на три.

Напомним, Свердловская область по итогам 2023 года вошла в число регионов-лидеров по затратам бизнеса на природоохранную деятельность. Геополитические перемены, произошедшие в 2022 году, отразились и на экологической повестке: из-за смены приоритетов в инвестиционных стратегиях и ограничения доступа к зарубежному оборудованию произошла заморозка или перенос сроков реализации целого ряда проектов экологической модернизации производств.

Подробнее о том, как изменилась экологическая повестка на Урале — в материале «"Зеленый" взгляд»

Ирина Пичурина