«Зеленый» взгляд

Сложная экономическая ситуация мало повлияли на экологические программы уральских предприятий. Свердловская область по итогам 2023 года вошла в число регионов-лидеров по затратам бизнеса на природоохранную деятельность. Несмотря на труднодоступность профильного оборудования, дефицит специализированных кадров и отсутствие прямой выгоды, компании по-прежнему инвестируют миллиарды рублей в снижение своего негативного воздействия на окружающую среду, ведь это позволяет сократить налоговую нагрузку, привлечь инвесторов и повысить лояльность персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В реализации экопроектов компании придерживаются рационального подхода — отдают предпочтение программам с явной экономической составляющей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В реализации экопроектов компании придерживаются рационального подхода — отдают предпочтение программам с явной экономической составляющей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Геополитические перемены, произошедшие в 2022 году, отразились и на экологической повестке. Собеседники Guide отметили, что из-за смены приоритетов в инвестиционных стратегиях и ограничения доступа к зарубежному оборудованию произошла заморозка или перенос сроков реализации целого ряда проектов экологической модернизации производств. «Последние два года реализация крупных программ идет, если процесс уже запущен и останавливать его нецелесообразно, или существуют жесткие обязательства перед регуляторами»,— сообщил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Однако основатель и генеральный директор сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов считает, что период неопределенности позволил бизнесу переосмыслить и актуализировать свои «зеленые» стратегии. «Ситуация могла оказаться плачевной, если бы топ-менеджмент воспринял этот период как легальный шанс забыть об экологии навсегда. Но результатом стал не отказ, а осознанная работа над собственной экологичностью в новых реалиях,— рассказал он.— Кроме того, государство обозначило экологию как один из ключевых приоритетов развития страны — цели устойчивого развития транслируются через нацпроекты. И многие природоохранные программы, в которые бизнес инвестировал либо “визионерски”, либо из репутационных соображений, обрели обязующий контур».

Приверженность уральских компаний «зеленой» повестке ведущий аналитик группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Анна Ларина объяснила еще и тем, что ESG-повестка для азиатского рынка, который сейчас играет важную роль в экономике страны, не менее актуальна, чем для европейского.

Затраты на экологию

Инвестиции бизнеса в природоохранные проекты растут. Только за 2023 год, согласно данным FinExpertiza, затраты промпредприятий на экологию увеличились на 17,3%, достигнув рекордных 1,3 трлн руб. Положительная динамика сохраняется последние 10 лет — показатель ежегодно прирастает в среднем на 10%. Как пояснил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов, это связано с экономическим ростом, инфляцией, а также изменением экологического законодательства РФ: в 2023 году был усилен контроль за выбросами, обновлены правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, введены новые требования к программам производственного экологического контроля и правила обращения с опасными отходами.

По итогам 2023 года четыре субъекта УрФО вошли в число регионов с максимальными расходами бизнеса на экологию: Свердловская область (68 млрд руб.), ЯНАО (59,8 млрд руб.), ХМАО (51,7 млрд руб.) и Челябинская область (42,1 млрд руб.). Причем, по данным господина Смирнова, только 28% затрат бизнес направляет на технологическое перевооружение производства с целью снижения негативного воздействия. Основная же часть затрат приходится на текущие эксплуатационные расходы: содержание оборудования, функционирующего для предотвращения, уменьшения или очистки загрязнений, обращение с отходами, контроль за выбросами. По данным Свердловскстата, в 2023 году на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов было использовано 19,2 млрд руб., или 3,7% от общего объема инвестиций в основной капитал организаций региона.

По мнению Владимира Горчакова, в новых экономических условиях бизнес крайне рационально подходит к реализации природоохранных мероприятий: отказывается от PR-проектов без явной экономической составляющей и выполняет только те программы, которые имеют явное позитивное влияние на операционную или финансовую эффективность компании. Так, «Хромпик» и «Русал» в своих новых экологических стратегиях придерживаются принципа роста бизнеса при снижении воздействия на окружающую среду.

Работа с вызовами

Природоохранная деятельность сопряжена с множеством трудностей. Среди них начальник отдела экологической безопасности «Ураласбест» Ирина Рубцова назвала большие финансовые вложения, длительные сроки реализации мероприятий и дефицит специализированных организаций.

Эксперты сходятся во мнении, что основной проблемой является отсутствие четких экономических стимулов для инвестиций в экологию. «Многие компании не видят прямой выгоды от участия в таких программах, что затрудняет привлечение их к финансированию природоохранных инициатив. Эта проблема особенно остро стоит для малого и среднего бизнеса, у которого, в отличие от крупных корпораций, нет значительных резервов денежных средств»,— пояснил Гордей Смирнов. В итоге реализовывать природоохранные проекты бизнес побуждают только финансовые и административные стимулы, устанавливаемые государством, добавил директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта муниципалитетов с крупными источниками загрязнения окружающей среды

Карта муниципалитетов с крупными источниками загрязнения окружающей среды



И.о. заведующего кафедрой природообустройства и водопользования УГГУ Евгений Цейтлин указал на еще одну проблему — дефицит профильных специалистов. По данным исследования МГИМО, 66% российских компаний не имеют достаточного числа специалистов в области устойчивого развития. «Грамотный специалист-эколог — залог не только экологической, но и экономической безопасности предприятия,— подчеркнул господин Цейтлин.— Сейчас в УГГУ на программах магистратуры обучается порядка 40 человек — это не рядовые студенты, а сотрудники предприятий и надзорных ведомств, которым необходимо повышать свои компетенции».

Серьезным вызовом стали трудности с поставкой оборудования и материалов, затрагивающие реализацию природоохранных мероприятий. К концу 2023 года большинству компаний удалось найти новых подрядчиков, прежде всего китайских и российских, хотя еще не все направления «получили свою порцию импортозамещения», уточнил Андрей Хорошилов.

Позитивный эффект

Тем не менее, бизнес продолжает заниматься экологическими проектами и отмечает их положительное влияние. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, в 2023 году число промпредприятий, получивших ту или иную выгоду от инвестирования и внедрения технологий и организационных практик в области экологизации, увеличилось до 70% (против 57% в 2022 году).

Затраты на охрану окружающей среды способствуют ресурсосбережению и повышению энергоэффективности производства. По словам Ирины Рубцовой, природоохранная деятельность также снижает вероятность привлечения компании к ответственности за экологические правонарушения и сокращает размер платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Платежи предприятия, например, с 9 млн руб. в 2020 году снизились до 8,1 млн руб. в 2023 году.

Следование «зеленым» принципам формирует и устойчивый положительный имидж экологически ответственного предприятия. «Положительная экологическая репутация учитывается при расширении рынка сбыта, привлечении инвесторов и новых клиентов, которые осознанно подходят к своему выбору и предпочитают более экологичную продукцию»,— отметила ведущий аналитик группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Анна Ларина.

Экологическая репутация бренда и реализация стратегии устойчивого развития становятся все более значимыми для соискателей и персонала. «Многие работники, особенно молодые специалисты, выбирают работодателя, основываясь на его экологической ответственности. Они стремятся работать в компаниях, которые заботятся о природе и соблюдают принципы устойчивого развития. Это связано с растущей осведомленностью о социальных и экологических проблемах, а также с желанием быть частью организации, которая имеет позитивное влияние на общество»,— пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко уточнила, что тренд на усиление роли позитивной ESG-репутации в привлечении и удержании персонала особенно заметен в последние три года. Причем уровень вовлеченности среди сотрудников, которые участвуют в эколого-благотворительных акциях компании, на 12% выше, чем у тех, кто этого не делает.

Анастасия Реутова