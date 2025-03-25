Главные новости 25 марта. Ростов-на-Дону и область

В Аксайском районе Ростовской области произошел взрыв в жилом многоквартирном доме.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин уйдет в отставку 1 апреля.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне все участники и инвалиды войны в Ростовской области получат региональную выплату в размере 20 тыс. рублей.

На базе бывшего швейного цеха компании «Глория Джинс» в Усть-Донецке новый инвестор займется производством экипировки для бойцов СВО.

Строительство хранилища низкоактивных отходов в Дубовском районе Ростовской области для нужд Ростовской АЭС перенесли на 2031 год.

Таганрогский завод «Красный котельщик» за 2024 год увеличил чистую прибыль почти в шесть раз —до 3,42 млрд руб. по сравнению с 577,8 млн руб. в предыдущем году.

Депутаты парламента Ростовской области не поддержали законопроект, который пpeдлaгaет уcыплять животныx.

Разработка дизайн-кода Ростова-на-Дону подошла к завершающей стадии и вскоре будет представлена общественности для обсуждения.