Строительство хранилища отходов для Ростовской АЭС заморозили до 2031 года

Строительство хранилища низкоактивных отходов в Дубовском районе Ростовской области для нужд Ростовской АЭС перенесли на 2031 год, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ростовской атомной электростанции Андрея Сальникова.

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Господин Сальников пояснил, что строительство площадки приостановлено в связи с увеличением сроков принятия решения по включению в Федеральный классификационный каталог отходов кодов промышленных отходов, содержащих радиоактивные вещества (радионуклиды) в количествах, не соответствующих критериям отнесения к радиоактивным отходам министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, госкорпорацией «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом».

Хранилище будет построено в форме огороженного бетонного «корыта» с емкостями, в которых планируют складировать особо низкоактивные материалы. Уровень радиоактивности отработанных продуктов, отправленных на хранение, будет настолько низким, что в течение времени, за счет естественного распада радиоактивных веществ они превратятся в обыкновенные производственно-бытовые отходы.

Валентина Любашенко