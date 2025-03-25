Донские парламентарии выступили против усыпления бездомных животных в приютах

Депутаты законодательного собрания Ростовской области не поддержали законопроект, пpeдлaгaющий уcыплять животныx, ecли в тeчeниe 30 днeй в пpиютe иx никто нe зaбpaл, сообщает пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Больше 200 обращений от граждан, которые выступают против принятия закона, позволяющего убивать бездомных животных, мы получили в последние недели»,— сообщил первый заместитель председателя регионального парламента — председатель комитета по строительству Сергей Михалев.

По его информации, министерство ЖКХ насчитало на территории области 9647 бездомных собак. Работа с животными, которые не проявляют агрессии, ведётся в основном по программе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнюю среду обитания. «Убивать нельзя и не хочется. Приюты не строим, содержать собак негде», — сказал Сергей Михалев.

Он добавил, что только 5 регионов в РФ приняли решение об умерщвлении животных, еще 60 регионов страны законопроект поддержали.

На Дону действуют 17 приютов, построенных за счет благотворителей. В них запрещено умерщвлять животных, кроме случаев, когда они неизлечимо больны и испытывают страдания.

Валентина Любашенко