Новый инвестор на площадке «Глория Джинс» будет шить одежду для бойцов

На базе бывшего швейного цеха компании «Глория Джинс» в Усть-Донецке новый инвестор займется производством экипировки для бойцов СВО, сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ

На данный момент на производстве создано 50 рабочих мест. Практически все бывшие сотрудники «Глория Джинс» трудоустроены. До конца года планируется создать еще 20 дополнительных рабочих мест.

Новый инвестор ООО «Булава» специализируется на пошиве специальной, форменной и рабочей одежды. Усть-Донецкие швеи займутся изготовлением костюмов и комбинезонов для участников спецоперации. Универсальные и специальные швейные машины в цеху уже установлены.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце января врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что власти региона ведут переговоры с профильными инвесторами для покупки фабрик АО «Глория Джинс». Глава региона поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву отработать тему покупки этого бизнеса профильными инвесторами, чтобы сохранить не только производственные площадки, но и наработанные компетенции и персонал.

Валентина Любашенко