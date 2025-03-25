Глава Ростова: «Создание дизайн-кода города находится на завершающей стадии»

Разработка дизайн-кода Ростова-на-Дону находится на завершающей стадии и вскоре будет представлена общественности для обсуждения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

По его словам, дизайн-код поможет создать единую концепцию городской среды, избавившись от визуального шума и регулируя размещение торговых точек и рекламных конструкций.

В Ростовской области состоялось первое заседание строительного штаба под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, на котором обсудили новые подходы в градостроительной политике региона.

Основное внимание уделили транспортным коридорам и природо-экологическому каркасу левобережья. Важными задачами стали сохранение исторического центра Ростова-на-Дону и увеличение числа пешеходных улиц в городе.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что перераспределение полномочий в сфере градостроительства — ключевой шаг к комплексному планированию агломерации. Он обратил внимание на необходимость сохранения исторического центра и создания новых пешеходных зон.

Департаменты автомобильных дорог, архитектуры и градостроительства уже работают над анализом возможностей для развития пешеходной инфраструктуры.

Тат Гаспарян