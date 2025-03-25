Замминистра регполитики и массовых коммуникаций Дона уходит в отставку

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин уйдет в отставку 1 апреля. Это связано с окончанием срока его служебного контракта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Сергей Тюрин, родился в 1973 году. Окончил журфак Ростовского государственного университета, начал свою карьеру в правительстве области в апреле 2014 года, когда губернатор Василий Голубев назначил его начальником управления информационной политики. В 2021 году он стал заместителем министра после создания министерства региональной политики и массовых коммуникаций на базе управления.

До работы в правительстве Ростовской области Сергей Тюрин руководил службой корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги, а также возглавлял отдел информации и общественно-политического анализа Законодательного собрания региона. Планы по дальнейшему трудоустройству он пока не раскрывает.

Николай Аксенов