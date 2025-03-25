Экс-глава Серпухова обвиняется по делу о получении взятки

Прокуратура Московской области сообщила о задержании бывшего мэра городского округа Серпухов Сергея Никитенко. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (п. 5, 6 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия Тверской районный суд Москвы арестовал обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Никитенко

Фото: Администрация Серпухова Сергей Никитенко

Фото: Администрация Серпухова

Как рассказали «Ъ» в подмосковном ГСУ СКР, Сергей Никитенко в период с февраля по декабрь 2024 года получил взятку на 9,3 млн руб. от гендиректора коммерческой организации. Компания заключила контракт с муниципальным предприятием по вывозу снега с объектов благоустройства. Глава городского округа должен был беспрепятственно принимать выполненные работы и покровительствовать предпринимателю. Посредником при передаче взятки выступили замглавы городского округа и директор муниципального бюджетного учреждения.

В тот же период Сергей Никитенко получил от другого предпринимателя взятку в связи с муниципальным контрактом о ремонте и модернизации и линий уличного освещения Серпухова. Сумма взятки составила 500 тыс. руб. Тогда посредником также выступил заместитель Сергея Никитенко.

Сергей Никитенко занимал пост главы Серпухова с 24 февраля 2022 года, 21 февраля 2025 года он ушел в отставку. До этого экс-чиновник работал в МВД, в том числе был начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калужской области. За службу в правоохранительных органах удостоен медали «За отличие в службе» I, II и III степеней.

Никита Черненко