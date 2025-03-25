Летом «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Уфы в Сочи

С июня 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы между Уфой и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В летнем расписании Аэрофлот будет выполнять из Уфы прямые рейсы в Сочи (с июня), Санья и Анталью (с мая)»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Также пассажиры из Уфы могут воспользоваться услугами авиакомпании «Россия», выполняющей полеты в Сочи, Санкт-Петербург, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Победа» связывает башкирскую столицу с аэропортами Шереметьево и Внуково, Санкт-Петербургом и Сочи.

Помимо «Аэрофлота», со 2 июня авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Уфы в Сочи пять раз в неделю.

Аэропорт Сочи переходит на весенне-летнее расписание с 30 марта. В нем запланированы рейсы по 84 направлениям: 57 внутренним и 27 международным. На внутренних маршрутах с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, а также ожидается старт полетов по новым направлениям.

Мария Удовик