Летом в Сочи запустят ночные автобусы между аэропортом и вокзалами

В июне в Сочи запустят ночные автобусные маршруты, которые будут связывать аэропорт и железнодорожные вокзалы. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта Вадим Копылов в ходе встречи с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Сочи готовится к увеличению туристического потока в летний сезон. Прогнозы на 2025 год предполагают рост количества гостей курорта до 8,5 млн человек. Доля иностранных туристов в Сочи вырастет до 9% в 2025 году. В связи с этим власти города планируют расширение транспортной сети, в том числе запуск ночных автобусных маршрутов.

«Сейчас в летнем расписании аэропорта Сочи, которое будет действовать с 30 марта 2025 года, запланированы рейсы авиаперевозчиков по 84 направлениям: 57 внутренним и 27 международным. На внутренних направлениях с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, а также ожидается старт полетов по новым направлениям»,— отметил Александр Никонов, заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика».

С 15 июня начнется обслуживание ночного маршрута №105, который соединит аэропорт с железнодорожным вокзалом Сочи. Также будет запущен маршрут №105С, который свяжет аэропорт с вокзалом Адлер. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности для туристов и местных жителей, учитывая высокий пассажиропоток, который ожидается в летний период, передает корреспондент «Ъ-Сочи» с места встречи.

В дополнение к ночным автобусам, в Сочи продолжат обновление подвижного состава. За последние два года в город было приобретено около 180 новых автобусов, в том числе на метановом топливе. Эти автобусы будут использоваться для обслуживания магистральных маршрутов, что повысит комфорт пассажиров. Кроме того, власти города планируют увеличить интервалы вечерних и ночных маршрутов в популярные туристические зоны в летний сезон.

На курорте планируют развивать мультимодальные перевозки в сторону Абхазии. Это позволяет пассажирам воспользоваться комбинированными билетами для удобного перехода между различными видами транспорта.

Андрей Куценко, Мария Удовик