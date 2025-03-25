Армения не планирует пересматривать позицию в отношении ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что власти страны не собираются пересматривать свою позицию в отношении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также опроверг сообщения о том, что премьер-министр республики Никол Пашинян поручил активизировать контакты с госорганами России.

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«Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И, если существует, заявить, где проходит эта граница, и что она должна делать, и чего не делала»,— сказал Ален Симонян на брифинге (цитата по ТАСС).

Как добавил спикер парламента Армении, Ереван открыто заявляет о своем несогласии, если его не устраивают действия какой-либо структуры. Он также сказал, что в отношениях Армении и России «была проблема» и были вопросы, которые «поднимались и будут подниматься». Господин Симонян уточнил, что республика никогда не разрывала отношения с другими странами, в том числе Россией.

Информацию о возможной активизации контактов с госорганами России Ален Симонян опроверг. Он также сообщил, что у Еревана нет планов возобновлять работу трехсторонней комиссии с участием Москвы по вопросу возобновления транспортных коммуникаций с Азербайджаном.

В 2024 году премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он также заявил, что организация представляет угрозу для суверенитета республики, и допустил выход из нее. В январе 2025 года правительство Армении запустило процесс вступления страны в Евросоюз.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».