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Композитор Александр Зацепин получил звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александру Зацепину звание Героя Труда. Согласно указу, музыкант удостоен звания «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Александр Зацепин

Александр Зацепин

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Александр Зацепин

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

98-летний композитор написал песни для многих исполнителей, создал музыку к фильмам и спектаклям, сочинил ряд романсов и инструментальных произведений. Господин Зацепин — автор некоторых песен Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Ларисы Долиной и других исполнителей. В частности, в 1970-х годах композитор написал ряд песен для Аллы Пугачевой («До свиданья, лето», «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство?»).

Композитор создал музыку для многих фильмов режиссера Леонида Гайдая («Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию»). Композиции Александра Зацепина также можно услышать в кинокартинах «Капитан Немо», «За спичками», «Остров погибших кораблей», а также в мультфильмах «Фильм, фильм, фильм», «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты».

В 1997 году музыкант был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2003 году — народного артиста РФ.

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