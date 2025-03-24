Главные новости за 24 марта. Сочи

Валентин Королев — отец мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи — сообщил о пропаже 3 млн руб., собранных на лечение сына. Господин Королев заявил, что подал заявление в полицию.

Присяжные Центрального районного суда Сочи вынесли обвинительный вердикт в отношении местного жителя, который избил до смерти дочь своей сожительницы. Сочинец нанес девочке не менее 15-17 ударов, в том числе кожаным ремнем по жизненно важным органам.

Двух уроженок Ростовской области оштрафовали за мелкое хулиганство после конфликта в храме на улице Кирова в Адлере.

Адлерский районный суд Сочи назначил на 31 марта рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об изъятии торговых и офисных центров «Плаза» в доход государства. Недвижимость общей стоимостью 3,8 млрд руб. принадлежит сочинскому бизнесмену Рубену Татуляну.

В Сочи на санно-бобслейной трассе «Санки» стартовал Чемпионат России по бобслею и скелетону. Первые победители определятся 24 марта в соревнованиях по скелетону и в мужских бобслейных двойках.

В Хостинском районе Сочи на улице Пластунской вместо ранее анонсированного торгово-развлекательного центра с ледовой ареной могут построить центр отдыха с физкультурно-оздоровительным и медицинским комплексом.

За вечер субботы, 22 марта, полиция Адлера задержала 88 человек, составила 78 административных протоколов и ликвидировала точку незаконных азартных игр.

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» с 14:00 из-за лавинной опасности закрыты участки трассы «Восточная» на отметках от 2 тыс. до 1,5 тыс. м и от 1,5 тыс. до 1,4 тыс. м.