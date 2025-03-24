Полиция Адлера пресекла работу подпольного казино

За вечер субботы, 22 марта, полиция Адлера задержала 88 человек, составила 78 административных протоколов и ликвидировала точку незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По результатам рейда составлено 78 административных протоколов, большинство из которых (55) связаны с нарушениями ПДД. В ходе патрулирования правоохранительные органы также выявили несовершеннолетнего, находившегося на улице без сопровождения родителей в позднее время.

Кроме того, сотрудники полиции получили информацию о проведении незаконных азартных игр в жилом районе. Для проверки сведений полицейские совместно со специалистами ОМОНа провели рейд по указанному адресу. Всех присутствовавших в помещении доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Мария Удовик