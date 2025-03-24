Отец покусанного в Сочи мальчика заявил о пропаже 3 млн, собранных на лечение

Валентин Королев — отец мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи — сообщил «Ъ-Сочи» о пропаже 3 млн руб., собранных на лечение сына. Господин Королев заявил, что подал заявление в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: издание «Альфа Ньюс» Фото: издание «Альфа Ньюс»

Валентин Королев предполагает, что к случившемуся может быть причастна бывшая жена, с которой он заключил договоренность на продажу участков, купленных на материнский капитал в 2018 году. Господин Королев считал, что документ утратил силу после смены паспорта. Однако банк провел операцию, в результате чего накопленные на лечение деньги оказались сняты. Отец пострадавшего мальчика подал заявление в полицию и намерен добиваться возврата средств. Однако в УВД курорта уточнили «Ъ-Сочи», что заявление пока не поступало.

Валентин Королев подчеркнул, что основная медицинская помощь пострадавшему ребенку оказывается бесплатно, однако значительные расходы связаны с проживанием, реабилитацией, расходными материалами и другими нуждами. Семье продолжает помогать администрация Сочи, которая находится на постоянной связи с отцом, а также оказывает материальную поддержку. Кроме того, ребенку помогают представители Государственной думы и Совета Федерации.

«Если бы она сейчас одумалась и эти деньги вернула, я бы ее не тронул. Но я ей дал шанс — звонил, трубки не брала, пытался отписаться, но она не реагирует. Ну, раз так, тогда пусть она понесет ответственность за то, что сделала. Эти деньги ей не принадлежали и не принадлежат»,— заявил Валентин Королев.

Мария Удовик