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Сочинца признали виновным в истязании ребенка, повлекшем смерть

Присяжные Центрального районного суда Сочи вынесли обвинительный вердикт в отношении местного жителя, который избил до смерти дочь своей сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судом Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 27 мая 2023 года обвиняемый, недовольный поведением ребенка, нанес девочке не менее 15-17 ударов, в том числе кожаным ремнем по жизненно важным органам. В результате полученных травм 2 июня 2023 года потерпевшая скончалась в машине скорой помощи.

Коллегия присяжных, изучив представленные сторонами доказательства, единогласно признала сочинца виновным по всем пунктам предъявленного обвинения: истязание (п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Присяжные также сообщили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

На основании обвинительного вердикта суд вынесет приговор.

Мария Удовик

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