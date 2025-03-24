Суд в Сочи рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ТРЦ «Плаза» 31 марта

Адлерский районный суд Сочи назначил на 31 марта рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об изъятии торговых и офисных центров «Плаза» в доход государства. Как сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на исковое заявление, недвижимость общей стоимостью 3,8 млрд руб. принадлежит сочинскому бизнесмену Рубену Татуляну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для судебного разбирательства послужило неисполнение предпринимателем предыдущего судебного решения по иску первого заместителя генпрокурора. Тогда речь шла об истребовании объектов недвижимости гостиничного комплекса «Волна» в пользу РФ и взыскании 9 млрд руб. в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб, нанесенный застройкой курортной зоны.

По информации прокуратуры, господин Татулян не погасил долг, заявив в суде об отсутствии денежных средств. В надзорном ведомстве полагают, что для защиты имущества от взыскания сочинский бизнесмен создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащие ему объекты недвижимости.

Ответчиками по делу выступают ООО «Новый век», ООО «Эр Севен Групп», Анна Тарасова, Георгий Татулян и Каринэ Татулян. Спорные объекты общей площадью 47 тыс. кв. м расположены на улицах Демократическая, Старонасыпная и Кирова в Сочи.

Мария Удовик