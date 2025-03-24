В Адлере оштрафовали двух нарушительниц общественного порядка в храме

Двух уроженок Ростовской области оштрафовали за мелкое хулиганство после конфликта в храме на улице Кирова в Адлере. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

После сообщения о происшествии сотрудники Адлерского отдела полиции прибыли на место происшествия, где произошла конфликтная ситуация. Двух уроженок Ростовской области 32 и 33 лет доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка.

В отношении нарушительниц составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). На время административного задержания их малолетних детей временно поместили в медицинское учреждение.

По решению суда нарушительницам назначено наказание в виде административного штрафа.

Мария Удовик