В Сочи стартовал Чемпионат России по бобслею и скелетону

В Сочи на санно-бобслейной трассе «Санки» стартовал Чемпионат России по бобслею и скелетону. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департмента физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: пресс-служба департмента физической культуры и спорта администрации Сочи

Соревнования проходят на санно-бобслейной трассе «Санки», где атлеты поборются за семь комплектов наград: четыре в бобслее и три в скелетоне. В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе лидеры этого сезона.

В скелетоне особое внимание привлекает противостояние победителя первенства Европы и Спартакиады сильнейших Владислава Семенова и чемпиона юношеских Олимпийских игр Евгения Рукосуева. Зрители также смогут увидеть выступление Александра Третьякова — олимпийского чемпиона и чемпиона мира по скелетону.

Первые победители определятся 24 марта в соревнованиях по скелетону и в мужских бобслейных двойках.

Мария Удовик