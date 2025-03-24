Часть трасс на курорте «Красная Поляна» закрыта из-за лавинной опасности

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» с 14:00 из-за лавинной опасности закрыты участки трассы «Восточная» на отметках от 2 тыс. до 1,5 тыс. м и от 1,5 тыс. до 1,4 тыс. м. Об этом сообщает пресс-служба курорта в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Однако большинство объектов курорта функционирует в штатном режиме.

«С 08:30 мск открыты большинство горнолыжных трасс, начиная с отметки 2,3 тыс. м и до уровня 960. Работают все канатные дороги, в том числе и оба бугеля. С 09:00 мск открыт сноупарк, также гостям доступны все сервисы и активности курорта»,— отметили представители курорта.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» подтвердили, что утреннее катание в понедельник началось по расписанию. Основные подъемники и трассы функционируют в полном объеме, специалисты постоянно отслеживают метеорологическую обстановку.

Курорт «Газпром Поляна» также возобновил работу почти всех объектов — только одна трасса остается закрытой из-за угрозы схода лавин. «Все остальные работают, как и канатные дороги»,— проинформировали в администрации курорта.

Все три горнолыжных комплекса были построены при подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года. Сочи сохраняет позиции одного из самых популярных туристических направлений в России — в 2024 году, по данным местных властей, курорт посетили рекордные 8 млн отдыхающих. В 2025 году прогнозируют рост количества туристов до 8,5 млн человек.

Мария Удовик