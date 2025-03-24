Главные новости за 24 марта. Новороссийск
Бюджет Новороссийска увеличился на 1,7 млрд руб.
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 900 кв. м.
В Новороссийске объяснили движение спецтехники под запрещающие знаки.
Беспилотники ВСУ вновь атаковали НПС «Кропоткинская» КТК на Кубани.
В морском порту Новороссийска забраковали семь партий цитрусовых.
Новороссийская таможня передала конфискованный товар дому-интернату.
Новороссийский «Черноморец» выиграл в гостях у «Чайки» в Песчанокопском.
Автобусные маршруты будут ходить в Анапу и Сочи из ЛНР.