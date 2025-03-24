Главные новости за 24 марта. Новороссийск

Бюджет Новороссийска увеличился на 1,7 млрд руб.

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 900 кв. м.

В Новороссийске объяснили движение спецтехники под запрещающие знаки.

Беспилотники ВСУ вновь атаковали НПС «Кропоткинская» КТК на Кубани.

В морском порту Новороссийска забраковали семь партий цитрусовых.

Новороссийская таможня передала конфискованный товар дому-интернату.

Новороссийский «Черноморец» выиграл в гостях у «Чайки» в Песчанокопском.

Автобусные маршруты будут ходить в Анапу и Сочи из ЛНР.