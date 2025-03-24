Автобусные маршруты будут ходить в Анапу и Сочи из ЛНР

Новые автобусы соединят Анапу и Сочи с городом Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба Росавтотранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Два новых межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок вошли в реестр в ЛНР в сообщении с Краснодарским краем. Рейсы начнут выполнять до 9 июня 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что с 11 июня 2025 года между Москвой и Геленджиком будет запущен новый сезонный автобусный маршрут. По пути предусмотрены остановки в Новороссийске, Краснодаре, Анапе и Кабардинке.

Алена Воробьева