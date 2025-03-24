Бюджет Новороссийска увеличился на 1,7 млрд рублей

Постоянный комитета городской Думы Новороссийска по финансово-бюджетной и экономической политике внес изменения в бюджет города в связи с его увеличением на 1,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Денежные средства будут направлены на выполнение национальных проектов. Также депутаты рассмотрели ряд проектов решений городской Думы по отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты Новороссийска за 2024 год. Объем проверенных средств составил порядка 1,8 млрд руб., из которых 99% были направлены на выполнение программных мероприятий в рамках национальных проектов и муниципальных программ. В прошлом году в Новороссийске были успешно реализованы четыре нацпроекта и 16 государственных программ

Алена Воробьева