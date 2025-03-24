Новороссийский «Черноморец» выиграл в гостях у «Чайки» в Песчанокопском

ФК «Черноморец» обыграл «Чайку» на выезде. Команда из Новороссийска поднялась вверх в турнирной таблице, забив в матче по голу в каждом из таймов, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Встреча футбольных команд «Черноморец» и «Чайка» состоялась в Песчанокопском. Футболисты Новороссийска победили со счетом 0:2. За всю историю противостояния «Чайки» и «Черноморца» новороссийская команда впервые приехала в село Песчанокопское в статусе фаворита.

На 17 минуте гости открыли счет в матче. Затем «Черноморец» увеличил разрыв в счете до 0:2.

«Владислав Мастерной нашел в штрафной Егора Иванова, который сумел вывести на рандеву с вратарем соперника Гедеона Гузину. Расстрелять ворота «Чайки» опытному форварду труда не составило»,— прокомментировали в пресс-службе администрации Новороссийска.

«Черноморец» одержал важную победу в борьбе за первые места в турнирной таблице. 29 марта в Новороссийске пройдет футбольный матч между командой города-героя и владикавказской «Аланией».

Ранее новороссийский «Черноморец» уступил «Уралу» в Екатеринбурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Алена Воробьева